Российский рынок акций повысился по индексу Мосбиржи 

Российский рынок акций не показал единой динамики по основным фондовым индексам на фоне ослабления рубля.

Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых площадок не добавляла уверенности участникам российских торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,38%, до 3495,26 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1494,58 пункта. Различная динамика индексов обусловлена ростом доллара на 31 копейку, до 73,63 рубля.

В течение торгов оба индекса обновили локальные максимумы, поднявшись соответственно до 3510,77 пункта (максимум с 12 января) и до 1508,95 пункта (с февраля 2020 года).

БЕЗ ЕДИНОЙ ДИНАМИКИ

Российский фондовый рынок во вторник колебался разнонаправленно около уровней предыдущего закрытия. Отсутствие четких сигналов с внешних фондовых площадок не давало определенного направления изменению российских биржевых индикаторов.

Так, американские индексы после утренних попыток роста перешли к снижению в пределах 0,3%, европейские также потеряли в пределах 0,3%.

Давление на рисковые активы оказала информация Financial Times со ссылкой на неназванные источники, согласно которой Китай изучает, может ли он нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, ограничив поставки редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для отрасли, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Это ставит под угрозу ожидания, что с приходом новой администрации президента США отношения между двумя странами улучшатся, в том числе в торговой сфере и секторе высоких технологий, пояснил он.

При этом стоимость барреля сорта Brent вечером снижается на 0,35%, до 63,08 доллара. Brent пока не смог обновить 13-месячный максимум на психологической отметке 64 доллара и стал корректироваться вниз.

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях, импульс к росту на большинстве рынков начал выдыхаться, а американские индексы отыгрывали покупки, наблюдавшиеся в понедельник (когда в США был выходной), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Основной опасностью для краткосрочных "быков" по рисковым активам как в России, так и за рубежом остается перекупленность и близость исторических и долгосрочных пиков, которые могут провоцировать коррекции. Индексы Мосбиржи и РТС во вторник отступили от максимумов дня, не получив достаточных драйверов для развития роста извне. Рублевый индикатор не смог обновить исторический пик 3520 пунктов. У новых вершин индексы явно демонстрируют некоторую неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3530 пунктов", — оценила она.

На пути дальнейшего роста российского рынка акций встали сильные технические сопротивления вблизи исторических максимумов, а также снижение повышательного импульса на внешних рынках, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".