Стоимость биткоина впервые в истории преодолела отметку в 50 тысяч долларов.

По состоянию на 15.36 мск, на криптобирже Binance биткоин стоил 50 304,69 доллара. Максимально первая криптовалюта достигала 50 602 доллара.

С начала года курс первой в мире криптовалюты вырос более чем на 70%.

Как писал «Рамблер», аналитики связывают резкий взлет биткоина с тем, что компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, ранее вложилась в цифровые активы на 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, рост показателей подстегнуло заявление руководства компании, что в будущем криптовалюту возможно будут принимать в качестве оплаты. Эксперты также не исключают, что другие крупные компании могут последовать примеру Tesla, и таким образом стоимость биткоина вырастет еще. На рост курса биткоина также повлиял интерес со стороны крупных финансовых организаций, который стали активно покупать эту криптовалюту.