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Добыча нефти в США резко упала из-за холодов 

Прайм 2 часа назад
Добыча нефти в США резко упала из-за холодов
Фото: РИА Новости
Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день из-за аномальных для региона холодов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на подсчеты трейдеров и руководителей компаний.

"Добыча нефти в США упала более чем на 2 миллиона баррелей в день", — пишет агентство. В понедельник агентство сообщало о падении добычи на 1 миллиона баррелей в сутки.

В сообщении уточняется, что самое сильное падение объемов добычи нефти произошло в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.
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Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.
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Рынки , Exxon Mobil , Total , Bloomberg
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