Курс доллара вырос до 73,85 рубля на открытии торгов

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Курс доллара: рубль снижается к доллару в начале торгов 17 февраля
RT на русском
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
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На открытии торгов в среду, 17 февраля, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 73,85 рубля.
Курс евро снизился на 5 копеек и составил 89,23 рубля.
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