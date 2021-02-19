Курс доллара снизился до 73,77 рубля 

Вечером в четверг, 18 февраля, на торгах Московской биржи доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущими торгами.
Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск понизился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7776 руб. Курс евро понизился на 315 пунктов до значения в 89,0233 руб.
Напомним, на открытии торгов курс доллара вырос на 0,13% до отметки в 73,81 руб. , курс евро — до 89,91 руб. (+0,16%). К 10:27 мск курс доллара держался на уровне 73,75 руб., прибавляя 0,05%. Евро — на отметке в 88,84 руб. (+0,08%). Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи прибавил 0,43% достигнув 3451,69 пункта, индекс РТС вырос до 1475 пунктов (+0,87%).