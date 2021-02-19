Курс доллара снизился до 73,77 рубля 

Вечером в четверг, 18 февраля, на торгах Московской биржи доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущими торгами.

Таким образом, средневзвешенный курс доллара со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 19:00 мск понизился на 946 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7776 руб. Курс евро понизился на 315 пунктов до значения в 89,0233 руб.