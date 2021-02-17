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Стоимость биткойна впервые достигла $52 тыс. 

ТАСС и ещё 1 13 часов назад
Стоимость биткойна впервые достигла $52 тыс.
Фото: РИА Новости
Биткойн в ходе торговой сессии рос на 6,25% и в пике достигал $52,232 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk на 22:35 мск.
Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.
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