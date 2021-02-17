Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
63.93
+0.22 Золото
1778.17
+0.01 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.02
1.2040
+0.0074
04.02
1.1966
14.02
04.02

«Как так можно?»: поляки заявили о необходимости «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Поляки высмеяли правительство своей страны после новости об увеличении поставок российского газа, передает РИА «Новости»
На днях компания «Газпром» отчиталась о росте поставок газа в Польшу в январе 2021 года на 89,9%.
Путин объяснил ажиотаж вокруг СП-2
Читатели польского издания Interia напомнили, что власти страны неоднократно критиковали Москву и выступали против газопровода «Северный поток — 2».

«И где все те люди, которые пророчили "Газпрому" банкротство?», «Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей», «Это только доказывает, что Европе необходим "Северный поток — 2"», — написали в комментариях под статьей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» отчитался о росте экспорта газа за рубеж в январе 2021 года. К примеру, поставки газа в Германию увеличились на 32,4%, в Турцию — на 20,8%, Италию — на 221,5%, во Францию — на 77,3%, в Польшу — на 89,9%. В общей сложности «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья рекордный для этого периода объем газа, 19,4 миллиарда кубометров, это более чем на 45% больше, чем в январе прошлого года.
Комментарии 8
Рынки , Видео , Газпром , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение