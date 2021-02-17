Поляки высмеяли правительство своей страны после новости об увеличении поставок российского газа, передает РИА «Новости»

На днях компания «Газпром» отчиталась о росте поставок газа в Польшу в январе 2021 года на 89,9%.

Читатели польского издания Interia напомнили, что власти страны неоднократно критиковали Москву и выступали против газопровода «Северный поток — 2».

«И где все те люди, которые пророчили "Газпрому" банкротство?», «Как так можно? Ведь "настоящий поляк" должен не покупать "этот русский газ", а героически мерзнуть со всей своей семьей», «Это только доказывает, что Европе необходим "Северный поток — 2"», — написали в комментариях под статьей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» отчитался о росте экспорта газа за рубеж в январе 2021 года. К примеру, поставки газа в Германию увеличились на 32,4%, в Турцию — на 20,8%, Италию — на 221,5%, во Францию — на 77,3%, в Польшу — на 89,9%. В общей сложности «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья рекордный для этого периода объем газа, 19,4 миллиарда кубометров, это более чем на 45% больше, чем в январе прошлого года.