Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
22.02 – 01.03
$
73.86
89.50
Индексы и котировки Brent
65.14
+0.00 Золото
1783.31
–0.01 РТС
1494.58
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.2037
+0.0071
04.02
1.1966
15.02
05.02

ФРС оценила состояние экономики США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
В США ожидают резкого роста экономики
Фото: Прайм
Состояние экономики США далеко от долгосрочных целей, которые ставила Федеральная резервная система, выполняющая функции ЦБ, заявил руководящий комитет ФРС по открытому рынку.
Как сказано в отчете по итогам заседания, его участники «отметили, что экономические условия в настоящее время далеки от долгосрочных целей комитета». Указывается, что «проводимая политика должна оставаться адаптивной до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты». Комитет «поддержал основанные на практических результатах рекомендации по федеральным ставкам и темпам закупки активов», передает ТАСС.
Отмечается, что страна пока не пришла к «широкому и инклюзивному» восстановлению рынка труда и целевому уровню инфляции в 2%. ФРС полагает, что нужно «некоторое время» для «существенного прогресса», так что денежно-кредитная политика вряд ли скоро изменится — базовые ставки останутся близки к нулю, а ежемесячные покупки активов сохранятся на уровне в 120 млрд долларов. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ведомство, скорее всего, сохранит адаптивную денежно-кредитную политику.
Напомним, Пауэлл заявлял, что сейчас американским властям не следует беспокоиться из-за госдолга, важно стимулировать экономику.
Видео дня. СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стоимость биткоина подобралась к рекордным 50 тыс. долларов Стоимость биткоина подобралась к рекордным 50 тыс. долларов Нефть подешевела на фоне фиксации прибыли Нефть подешевела на фоне фиксации прибыли Власти оценили темпы роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году Власти оценили темпы роста цен на мясо птицы и яйца в 2021 году
Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , ФРС , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение