Telegram захотел получить миллиард долларов 

Основанный создателем «ВКонтакте» мессенджер Telegram захотел получить от инвесторов миллиард долларов через выпуск облигаций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что бумаги будут предложены узкому кругу инвесторов из России, а также из стран Азии, Европы и Ближнего Востока. Эмитентом выступит материнская компания мессенджера Telegram Group Inc.

Известно, что облигации не будут размещены на бирже. При этом они будут иметь опцию последующей конвертации в акции после выхода Telegram на биржу через процедуру IPO.

Средства инвесторов нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, а также для расчета с инвесторами, вложившим ранее 1,7 миллиарда долларов в криптовалюту TON, которая так и не была запущена из-за проблем с американским биржевым регулятором.