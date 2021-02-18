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Telegram захотел получить миллиард долларов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Telegram захотел получить миллиард долларов
Фото: Lenta.ru
Основанный создателем «ВКонтакте» мессенджер Telegram захотел получить от инвесторов миллиард долларов через выпуск облигаций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что бумаги будут предложены узкому кругу инвесторов из России, а также из стран Азии, Европы и Ближнего Востока. Эмитентом выступит материнская компания мессенджера Telegram Group Inc.
Известно, что облигации не будут размещены на бирже. При этом они будут иметь опцию последующей конвертации в акции после выхода Telegram на биржу через процедуру IPO.
Средства инвесторов нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей, а также для расчета с инвесторами, вложившим ранее 1,7 миллиарда долларов в криптовалюту TON, которая так и не была запущена из-за проблем с американским биржевым регулятором.
Потребность в инвестициях для развития инфраструктуры связана с большим притоком новых пользователей в начале 2021 года. Он случился на фоне скандала вокруг блокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook, Twitter и других соцсетях.
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Рынки , Дональд Трамп
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