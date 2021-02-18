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Акции Beluga Group на Мосбирже выросли на 40% 

ТАСС 1 час назад
Акции Beluga Group на Мосбирже выросли на 40%
Фото: belugagroup.ru
Стоимость обыкновенных акций Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 39,53%, достигнув 6 тыс. 198 руб. за бумагу, следует из данных торговой площадки на 11:09 мск.
По данным на 11:32 мск, ценные бумаги торговались по 6 тыс. 193 руб. за шт. (+39%).
Накануне котировки компании также поднимались на 40%. В компании отмечали, что менеджмент приложит все усилия для того, чтобы оправдать проявленное акционерами доверие хорошими операционными и финансовыми результатами.
Beluga Group — лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий в России, а также один из крупнейших импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.
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Рынки , Компании , Московская биржа
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