Акции крупнейшего производителя водки взлетели на 240%

Акции крупнейшего российского производителя водки Beluga Group взлетели на 240% за неделю.

В четверг, 18 февраля, ценные бумаги алкогольной компании Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 39,67% — с 4565 рублей до 6204 рублей за акцию.

В компании отметили, что менеджмент приложит все усилия для того, чтобы оправдать проявленное акционерами доверие хорошими операционными и финансовыми результатами.

Компания пообещала опубликовать финансовые результаты за 2020 год в марте, но для начала роста акций оказалось достаточно операционных данных по объемам отгрузки и продаж за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, общие отгрузки продукции выросли на 10,7% за год. Бренды компании заняли лидирующие позиции на внутреннем рынке, а на внешнем бренд Beluga увеличил показатели в два раза и занял седьмое место в списке самых продаваемых брендов водки в мире.

Специалист по производственным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в комментарии «360» отметил, что оснований для резкого роста акций Beluga Group нет.

«Мне на глаза попалась информация, что один из членов-директоров докупил акции компании. Когда такое происходит — это инсайд чистой воды», — считает Зайченко.

Речь идет об увеличении доли в компании Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко, который довел свой пакет до 0,038% (около 630 акций).

«Я думаю, что они пошли по примеру GameStop, начали выкупать свои же акции», — предположил Вячеслав Зайченко.

По мнению эксперта, в скором времени цены на акции «Белуги» опустятся до исходных позиций.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Reddit подняли стоимость акций магазинов компьютерных игр GameStop на 800% ради шутки.