Морозы, охватившие часть Америки, обрушили экспорт сжиженного природного газа. Из-за плохой погоды большинство газовых скважин в Штатах «заморозили» добычу. Снизились поставки сырья на СПГ-заводы, а спрос на газ внутри самих США возрос. Эта ситуация еще больше актуализирует для Европы строящейся российский газопровод «Северный поток — 2».

Большая часть газовых скважин в США приостановила работу из-за арктических морозов, накрывших страну. Как сообщает агентство Bloomberg, одновременно с этим возрос спрос на топливо в стране, а поставки сырья на заводы по сжижению газа снизились.

На ряде предприятий поставки сырого газа упали до четырехмесячного минимума, до 210 млн кубометров в сутки — в 2-4 раза меньше обычного.

Электростанции в США сокращают свою мощность из-за нехватки газа, поэтому в том же Техасе, где от морозов уже погибли 34 человека, губернатор Грег Эббот потребовал от СПГ-завода Freeport сократить производство.

Сокращается, что из-за аномальных холодов снизилась и добыча американской нефти — в среднем на треть. В крупнейшем нефтяном месторождении Америки, Пермском бассейне в Техасе добыча «черного золота» упала на 65%.

Одновременно с этим на другом берегу Атлантики подземные газохранилища в Европе продолжают истощаться на фоне холодного фронта «Зверь с Востока 2». Из-за ночных морозов европейские компании постепенно выкачивают газ из резервуаров.

«Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ в Европе в текущем году», — прокомментировали ситуацию в «Газпроме».

В Германии запас газа сократился до 34,17%, в Австрии — до 45,28% от общего объема хранилищ. На Украине и в Польше эти показатели составляют 52% и 48,64% соответственно. Во Франции и Чехии запасы находятся на уровне 30% и 41%. С 8 февраля Европа забирает из хранилищ 1 млрд кубометров газа в сутки. На выходных уровень слегка сократился, но из-за погоды он снова вернется к сверхвысоким показателям.

21 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Газпром», несмотря на рост цен на газ в Европе, не стал увеличивать поставки в регион. По данным издания, российская компания даже сократила объем его экспорта по украинскому маршруту. Как отмечает издание, с помощью такой стратегии «Газпром» хочет заставить европейских покупателей по максимуму выбирать топливо из подземных хранилищ (ПХГ) и покупать газ дороже.

США продолжают наращивать поставки СПГ в Европу, сокращая собственную добычу. При этом в день своей инаугурации президент Джо Байден распорядился прекратить строительство нефтепровода Keystone XL. В выигрыше от этого окажется Россия, поскольку цены на нефть начнут расти. В газовой сфере столь радикальных шагов Байден пока не предпринимал.

Тем не менее, несмотря на антиуглеродную риторику и сокращение добычи газа, США не хотят отказываться от европейского рынка ресурсов. Вашингтон выступает против строительства российско-европейского газопровода «Северный поток — 2», называя его «кинжалом» у горла Европы. По мнению американских властей газ из России сделает европейские страны политически зависимыми от Москвы. При этом власти РФ подчеркивают, что проект носит сугубо экономический характер.