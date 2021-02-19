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Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов
Фото: depositphotos.com
Биткоин продолжает расти, капитализация криптовалюты приблизилась к триллиону долларов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
На 15.45 мск биткоин подорожал до $52 682. Это на 1,2% выше уровня на закрытии предыдущей сессии. С начала 2021 года капитализация валюты выросла на $440 млрд, до $979,9 млрд
Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.
Ранее биткоин установил очередной рекорд по цене.
Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.
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