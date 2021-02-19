Российский Минфин придумал, как собирать больше налогов. Ведомство подготовило законопроект о мерах по повышению эффективности налоговой системы. В министерстве заявили, что фискальная нагрузка на граждан и бизнес не увеличится. Минфин привёл на своём сайте 13 мер из законопроекта, самого текста документа в электронной базе Госдумы на момент подготовки материала не было. Вот некоторые из предложений: расширить перечень облагаемых налогами доходов иностранных компаний, которые они получают из российских источников; проиндексировать акцизы в 2024 году на уровень инфляции 4%; освободить граждан от предоставления справки 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в собственности менее пяти лет. От справки будут освобождать, если сумма налоговых вычетов от продажи превышает доходы; отменить подачу заявлений на льготы по земельному налогу для представителей малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; освободить детей-инвалидов и их представителей от пошлин при обращении в суды общей юрисдикции и к нотариусам; разрешить организациям культуры заплатить налог на прибыль за 2020–2021 годы только в марте 2022-го. При этом им не нужно будет уплачивать аванс по этому налогу в указанный период; провести индексацию на 1% индикативных цен на бензин и дизтоплива в рамках корректировки демпферного механизма в 2024 году. Этот механизм действует в России с 2019 года, с помощью него цены на топливо внутри страны удерживаются на стабильном уровне. Нефтяники давно просят государство изменить параметры демпфера из-за снижения рентабельности переработки и продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке. Ранее Высшая школа экономики (ВШЭ) выяснила, что больше половины россиян (60%) признались в готовности платить дополнительные налоги и сборы. Фото: Pxhere, CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте».
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Минфин придумал, как собирать больше налогов
Фото: Секрет Фирмы
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