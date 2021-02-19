Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
74.05
89.60
89.88
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
62.63
–0.10 Золото
1780.28
–0.00 РТС
1446.70
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.2117
+0.0068
05.02
1.2049
16.02
08.02

Биткоин превысил отметку в $55 тысяч 

Газета.Ru и ещё 1 54 минуты назад
Биткоин превысил отметку в $55 тысяч
Фото: ТАСС
Курс биткоина превысил $55 тысяч, обновив исторический рекорд. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
На бирже Binance биткоин в 21.54 мск подорожал на 6,2%, до $55,18 тысячи. Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.
Ранее капитализация криптовалюты превысила триллион долларов. Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря.
16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.
Видео дня. Непрофессиональных инвесторов защитят от махинаций
Газета.Ru: последние новости
Рубль немного теряет к доллару и евро на открытии торгов Рубль немного теряет к доллару и евро на открытии торгов Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов Капитализация биткоина приблизилась к триллиону долларов Маск заявил, что крупным владельцам Dogecoin нужно сбросить часть криптовалюты Маск заявил, что крупным владельцам Dogecoin нужно сбросить часть криптовалюты
Рынки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение