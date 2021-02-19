Биткоин превысил отметку в $55 тысяч 

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Курс биткоина превысил $55 тысяч, обновив исторический рекорд. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

На бирже Binance биткоин в 21.54 мск подорожал на 6,2%, до $55,18 тысячи. Аналитики объясняют рост криптовалюты из-за заинтересованности институциональных инвесторов и крупных компаний.

Ранее капитализация криптовалюты превысила триллион долларов. Биткоин резко пришел в движение во второй половине декабря.

16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в $20 тыс., державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.