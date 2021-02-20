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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 39 минут назад
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в субботу, 20 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 22 копейки — до 74,13 рубля.
Курс евро увеличился на 45 копеек и составил 89,83 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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