Эксперты предрекли «нефть по 100 долларов» 

Аналитики отмечают рост на нефтяном рынке, который спровоцирован денежной эмиссией в США, сокращением добычи и холодной зимой, а также ожидают начала нового цикла высоких цен на нефть. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. Страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. В начале февраля 2021 года цены на нефть преодолели психологически важный барьер в 60 долларов за баррель.

На рост цен на нефть влияет несколько факторов, в том числе и скорость, с которой США проводят денежную эмиссию, отмечают аналитики.

«Она превышает среднегодовые темпы как минимум в четыре раза. Это уже вызвало рост биржевых цен на сельхозпродукцию, металлы и нефть — и будет, по всей видимости, поддерживать этот рост дальше. Нефть, как и золото, растет на ожиданиях инфляции», — пояснил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

При этом страны — экспортеры «черного золота» пока не торопятся повышать ее добычу, а холодная зима резко повысила спрос на топливо. В США похолодание и снегопады даже привели к энергетическому коллапсу, с проблемами столкнулась и нефтяная промышленность.

Эксперты также напомнили, что мировые рынки цикличны. Они ожидают начала нового роста цен на нефть. Так, по прогнозам JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup, к концу 2021 года стоимость барреля будет составлять 65-70доллларов. А затем может уйти и за 100 долларов. Таким образом, Россию снова ожидают сверхдоходы от продажи нефти.