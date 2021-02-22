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Биткойн снижается более чем на 3% после роста накануне 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Биткоин снижается более чем на 3% после роста накануне
Фото: ТАСС
Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 3,41%, достигая отметки в $55,788 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 11:39 мск.
Ранее цена криптовалюты росла на 1,97%, до $58,1 тыс., обновив исторический максимум.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
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