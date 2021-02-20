Fix Price Group получила листинг на Мосбирже

Московская биржа одобрила заявку российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price на допуск ценных бумаг к торгам. Об этом свидетельствуют биржевые данные. О том, что Fix Price подал заявку, стало известно 19 февраля. Заявителем значилась головная компания Fix Price Group Ltd. Она выпустит глобальные депозитарные расписки (ГДР) группы. Первый магазин Fix Price был открыт в 2007 году. В настоящее время сеть насчитывает более 4200 магазинов. Выручка компании за 2020 год составила 190,1 млрд рублей, за 2019 год — 142,9 млрд рублей, за 2018 год — 108,7 млрд рублей. Ранее компания объявила о планах провести первичное публичное размещение (IPO) своих ГДР на Лондонской фондовой бирже. По данным Financial Times, Fix Price рассчитывает привлечь в ходе IPO $1 млрд при оценке компании в $6 млрд Размещение (листинг) запланировано на март 2021 года. Тогда же компания рассказала и о намерении провести вторичное размещение бумаг на Московской бирже. Но в отношении сроков этого размещения «не может быть дано никаких гарантий», уточняли в компании. В феврале директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин заявил, что подготовкой к IPO на этой площадке занимаются несколько российских компаний, передавал ТАСС. По словам Блохина, биржа ожидает существенного количества сделок в 2021 году. В 2020 году размещение акций на Московской бирже провели торговая площадка Ozon, «Совкомфлот» и девелопер «Самолёт». Фото: fix-price.com Подпишись на наш инстаграм, чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.
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Московская биржа одобрила заявку Fix Price на листинг ценных бумаг
Фото: ТАСС
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