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Экономист назвал условие для доллара по 30 рублей 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура назвал условие, при котором курс доллара будет равняться 30 рублям. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».
По его мнению, такая ситуация может сложиться, если американская валюта вырастет до 300 рублей и российские власти решатся на деноминацию.

«Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3», — объяснил он.

Экономист уточнил, что сейчас, когда доллар стоит 73-77 рублей, деноминация бессмысленна. Такого шага можно ожидать, если доллар скакнет до 125-127 рублей.
В июле 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что идея деноминации рубля не имеет под собой оснований и не рассматривается. Выступая в Совете Федерации, она отметила, что с номиналами купюр в настоящее время, по ее мнению, все в порядке. В свою очередь спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко указала, что считает разговоры о возможной деноминации российской валюты абсолютной провокацией.
До этого эксперты выразили опасения, что инициатива деноминации рубля вызовет панику у населения и заставит людей скупать доллары. Кроме того, выпуск новых банкнот и перенастройка всего оборудования, связанного с расчетами в рублях, приведет к существенным расходам, которые сложно оценить.
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Комментарии 4
Рынки , Видео , Экономика , Валентина Матвиенко , Степан Демура , Эльвира Набиуллина , Совет Федерации , Центральный банк России
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