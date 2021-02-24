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Нефть дешевеет на данных API по запасам в США 

Прайм и ещё 2 4 часа назад
Цена на нефть Brent снизилась до $64,14 за баррель
Фото: depositphotos.com
Цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 64,14 доллара, апрельских — на 0,49%, до 65,05 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,78% — до 61,19 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 1,026 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 5,4 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 5,2 миллиона баррелей.

"Люди рассчитывали на постоянное снижение (запасов нефти в США — ред.), поэтому время от времени мы будем наблюдать такие сюрпризы", — сказал агентству Блумберг старший сырьевой стратег RJO Futures Филлип Штрайбле.

Кроме того, снижение нефтяных цен также обусловлено коррекцией после роста до очередных максимумов. В понедельник нефтяные котировки выросли на 3-4%, а во вторник немного укрепились, примерно на 0,3%. Оптимизм на рынке в целом подкрепляют надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса в совокупности с мерами ОПЕК+ по стабилизации предложения на рынке.
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Рынки , Bloomberg
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