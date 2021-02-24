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Санкт-Петербургская биржа расширяет линейку ценных бумаг 

Прайм и ещё 1 7 часов назад
Санкт-Петербургская биржа расширит линейку ценных бумаг
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургская биржа (СПБ) в настоящий момент совместно с участниками торгов прорабатывает возможность расширения линейки ценных бумаг российских эмитентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.
Сейчас, согласно данным сайта биржи, на ней залистингованы и допущены к торгам уже 25 акций российских эмитентов, среди которых бумаги "Газпрома", Сбербанка, ВТБ, "Лукойла".
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на фондовом рынке написала, что СПБ предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на своей площадке с 10 марта. Для привлечения брокеров биржа намерена предложить им возврат двух третей тарифа в первые месяцы торгов, затем программа будет откорректирована.
Торги планируется начать с пяти обыкновенных акций и довести их число до пятидесяти в течение года. Источник газеты в качестве первых бумаг назвал акции "Татнефти", "Алросы", "Северстали", "Магнита" и МТС.
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Комментарии
Рынки , Татнефть , Газпром , Банк ВТБ , "Магнит" , Санкт-Петербургская биржа , Сбербанк России , Алроса , МТС , Лукойл , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
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