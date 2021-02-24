Санкт-Петербургская биржа расширит линейку ценных бумаг

Санкт-Петербургская биржа (СПБ) в настоящий момент совместно с участниками торгов прорабатывает возможность расширения линейки ценных бумаг российских эмитентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки.

Сбербанка, ВТБ, "Лукойла". Сейчас, согласно данным сайта биржи, на ней залистингованы и допущены к торгам уже 25 акций российских эмитентов, среди которых бумаги "Газпрома"

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на фондовом рынке написала, что СПБ предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на своей площадке с 10 марта. Для привлечения брокеров биржа намерена предложить им возврат двух третей тарифа в первые месяцы торгов, затем программа будет откорректирована.