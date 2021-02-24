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Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю 

Прайм 3 часа назад
Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю
Фото: РИА Новости
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 февраля, выросли на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, и достигли 463 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 5,4 миллиона баррелей.
Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за текущую отчетную неделю выросли до 47,8 миллиона баррелей с 45 миллионов.
Запасы бензина в США за неделю не изменились, оставшись на уровне прошлой недели в 257,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя на 3,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 5 миллионов баррелей, или на 3,2%, до 152,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 3,8 миллиона баррелей.
Добыча нефти за неделю снизилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 10,8 миллиона баррелей, это стало самым низким уровнем с августа 2020 года.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,6 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 12,248 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,01 миллиона баррелей в день.
Минэнерго США 9 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 11,53 миллиона баррелей.
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