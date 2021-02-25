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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Курс доллара снизился до 73,39 рубля
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 16 копеек — до 73,39 рубля.
Курс евро упал на 7 копеек и составил 89,38 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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