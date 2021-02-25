Объем активов на брокерских счетах составил 6 трлн рублей 

Объем активов на брокерских счетах и счетах доверительного управления у розничных инвесторов по итогам 2020 года составил 6 трлн рублей. Данный показатель практически вдвое превысил прошлогодний результат, сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. При этом две трети брокерских счетов граждан остаются пустыми. Данные были получены с помощью опроса крупнейших банков, а также брокерских и управляющих компаний. Об этом пишет «Коммерсант».
Согласно сведениям Банка России, на 30 сентября 2020 года активы физлиц на фондовом рынке достигли 6,7 трлн рублей.
В НАУФОР подсчитали, что общее количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на фондовом рынке, составляет 9,8 млн человек.
«Коммерсант» поинтересовался у самых крупных брокеров России долей зафондированных счетов и консервативности портфелей клиентов. В Сбербанке сообщили, что активы клиентов на брокерских счетах увеличились на 41%, а средний чек составил около 100 тысяч рублей. В ВТБ доля фондированных брокерских счетов на конец 2020 года составила 45% против 40% годом ранее. Сумма активов на брокерских счетах клиентов увеличилась за 2020 год практически вдвое, до 1,34 трлн рублей, а средняя сумма счета — на 15%, отметил старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
По его словам, приблизительно 65% приходится в портфелях клиентов на консервативные инструменты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что объем вложений граждан РФ на финансовом рынке достиг 10 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.