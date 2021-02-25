Объем активов на брокерских счетах составил 6 трлн рублей 

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Объем активов на брокерских счетах и счетах доверительного управления у розничных инвесторов по итогам 2020 года составил 6 трлн рублей. Данный показатель практически вдвое превысил прошлогодний результат, сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев . При этом две трети брокерских счетов граждан остаются пустыми. Данные были получены с помощью опроса крупнейших банков, а также брокерских и управляющих компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно сведениям Банка России, на 30 сентября 2020 года активы физлиц на фондовом рынке достигли 6,7 трлн рублей.

В НАУФОР подсчитали, что общее количество клиентов—физических лиц, открывших брокерские счета на фондовом рынке, составляет 9,8 млн человек.

«Коммерсант» поинтересовался у самых крупных брокеров России долей зафондированных счетов и консервативности портфелей клиентов. В Сбербанке сообщили, что активы клиентов на брокерских счетах увеличились на 41%, а средний чек составил около 100 тысяч рублей. В ВТБ доля фондированных брокерских счетов на конец 2020 года составила 45% против 40% годом ранее. Сумма активов на брокерских счетах клиентов увеличилась за 2020 год практически вдвое, до 1,34 трлн рублей, а средняя сумма счета — на 15%, отметил старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов

По его словам, приблизительно 65% приходится в портфелях клиентов на консервативные инструменты.