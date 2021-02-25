Акции «Норникеля» подешевели почти на 6%

"Эти два рудника обеспечивают примерно 9,5 миллиона тонн руды, более 30% от рудной добычи компании в России. До прояснения ситуации акции могут быть под давлением, так как нет понимания, как долго может продолжаться остановка работы рудников", — отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".