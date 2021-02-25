JPMorgan: цена биткоина выше справедливой стоимости 

Цена биткоина выше оценки справедливой стоимости, установленной JPMorgan (NYSE:JPM), и он перестает быть эффективным средством хеджирования, поскольку увеличилась его корреляция с акциями, пишут аналитики банка.

Они отмечают, что компании Tesla (NASDAQ:TSLA), BNY Mellon, Mastercard (NYSE:MA) и PayPal (NASDAQ:PYPL) объявили о мерах, которые способствовали росту признания и рыночной капитализации биткоина на $700 млрд c конца сентября 2020 года.

«Текущие цены намного выше наших последних оценок справедливой стоимости, основанной на затратах на добычу и эквивалентности рискового капитала в золоте. Биткоин не имеет никакой ценности в качестве инструмента хеджирования в нынешних условиях, учитывая, что те же инвесторы, которых привлекает Биткойн, обычно являются инвесторами в одноименные акции на фондовых рынках», — цитирует аналитиков JPMorgan издание Forexlive.

Распространение биткоина увеличивает его корреляцию с этими акциями, поскольку держатели криптовалюты и упомянутых бумаг имеют схожее отношение к риску.

«Существует риск одновременного сокращения доли заемных средств в обоих этих активах. Корреляция между биткоинами и акциями значительно выросла за последний год и, вероятно, сохранится», — отмечают аналитики.

Они указывают, что криптовалюты являются инвестиционными инструментами, а не валютами хеджирования, поэтому для страховки лучше использовать доллар или иену.