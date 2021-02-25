Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
73.90
90.15
89.83
Прогноз
01.03 – 08.03
$
74.30
90.20
Индексы и котировки Brent
65.84
–0.38 Золото
1786.28
+0.27 РТС
1445.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.2216
+0.0084
11.02
1.2133
22.02
14.02
28.01

JPMorgan: цена биткоина выше справедливой стоимости 

Investing.com Россия 1 час назад
JPMorgan: цена биткоина выше справедливой стоимости
Фото: РИА Новости
Цена биткоина выше оценки справедливой стоимости, установленной JPMorgan (NYSE:JPM), и он перестает быть эффективным средством хеджирования, поскольку увеличилась его корреляция с акциями, пишут аналитики банка.
Они отмечают, что компании Tesla (NASDAQ:TSLA), BNY Mellon, Mastercard (NYSE:MA) и PayPal (NASDAQ:PYPL) объявили о мерах, которые способствовали росту признания и рыночной капитализации биткоина на $700 млрд c конца сентября 2020 года.

«Текущие цены намного выше наших последних оценок справедливой стоимости, основанной на затратах на добычу и эквивалентности рискового капитала в золоте. Биткоин не имеет никакой ценности в качестве инструмента хеджирования в нынешних условиях, учитывая, что те же инвесторы, которых привлекает Биткойн, обычно являются инвесторами в одноименные акции на фондовых рынках», — цитирует аналитиков JPMorgan издание Forexlive.

Распространение биткоина увеличивает его корреляцию с этими акциями, поскольку держатели криптовалюты и упомянутых бумаг имеют схожее отношение к риску.

«Существует риск одновременного сокращения доли заемных средств в обоих этих активах. Корреляция между биткоинами и акциями значительно выросла за последний год и, вероятно, сохранится», — отмечают аналитики.

Они указывают, что криптовалюты являются инвестиционными инструментами, а не валютами хеджирования, поэтому для страховки лучше использовать доллар или иену.
Видео дня. «Семейную ипотеку» предложили распространить на строительство домов
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время американской сессии Переживёт ли рынок рост доходности облигаций? BofA вслед за JPMorgan и Goldman ждет нефть по $100
Комментарии
Рынки , PayPal
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение