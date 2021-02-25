Эксперт предупредил о риске обесценивания рубля 

На мировых фондовых рынках надувается пузырь. Если он лопнет, инвесторы начнут массово вкладываться в доллары, что приведет к дальнейшему обесцениванию рубля. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил член-корреспондент РАН , научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг

«Если, скажем, акции компании «Тесла» обвалятся в десять раз, начнется массовое бегство в доллары. А значит — от рубля. Этот сценарий крайне вероятен, поскольку современные биржевые операции носят откровенно спекулятивный характер, они никак не связаны с жизнью, с реальной экономикой», — заявил экономист.

По его мнению, в такой ситуации рубль начнет стремительно обесцениваться, и его не сможет спасти ни дорожающая нефть, ни массовая вакцинация от коронавируса.

По словам Гринберга, Россия будет постоянно находиться в ожидании очередного витка девальвации до тех пор, пока не сократит технологическое отставание от стран Запада и не перестроит «архаичную, примитивную сырьевую структуру экономики».

Экономист посоветовал перевести накопления в иностранную валюту, а при сбережениях свыше 100 тысяч долларов — вкладываться в евробонды.

Ранее, как сообщал «Рамблер», финансовый и биржевой аналитик Степан Демур высказал мнение, что при повышении курса доллара до 125-127 рублей Россию ожидает деноминация.