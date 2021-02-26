Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке 

Крупнейший резервный фонд мира Норвежский пенсионный фонд предупредил о формировании нового «пузыря» на финансовом рынке, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Глава фонда Николай Танген предупредил, что ситуация с резко возросшим интересом инвесторов к социально-ответственным компаниям (т.е компаниям, отвечающим нормам ESG (environmental, social and governance), напоминает обстоятельства, которые предшествовали образованию «пузыря доткомов» в середине 1990-х — начале 2000-х годов.

Тогда инвесторы стали массово вкладываться в появившиеся интернет-компании, что привело к обвалу рынка и разорению многих инвесторов.

При этом Танген отметил, что несмотря на обвал котировок, сектор продолжил развиваться, а пережившие кризис компании сейчас стоят гораздо дороже, чем в 2000-х.

По мнению главы фонда, даже если в ближайшее время случится обвал акций ESG-компаний, в долгосрочной перспективе сектор имеет большой потенциал.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Goldman Saсhs составили список акций 39 компаний, которые могут стать «пузырями». В банке считают, что оценки многих компаний «чрезвычайно завышены». По версии Goldman Saсhs, среди возможно переоцененных компаний — Cloudflare, Crowdstrike, Zoom, Datalog, Palantir и ряд других.