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Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке 

Вероника Полынина 2 часа назад
Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке
Фото: Reuters
Крупнейший резервный фонд мира Норвежский пенсионный фонд предупредил о формировании нового «пузыря» на финансовом рынке, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bloomberg.
Глава фонда Николай Танген предупредил, что ситуация с резко возросшим интересом инвесторов к социально-ответственным компаниям (т.е компаниям, отвечающим нормам ESG (environmental, social and governance), напоминает обстоятельства, которые предшествовали образованию «пузыря доткомов» в середине 1990-х — начале 2000-х годов.
Тогда инвесторы стали массово вкладываться в появившиеся интернет-компании, что привело к обвалу рынка и разорению многих инвесторов.
При этом Танген отметил, что несмотря на обвал котировок, сектор продолжил развиваться, а пережившие кризис компании сейчас стоят гораздо дороже, чем в 2000-х.
По мнению главы фонда, даже если в ближайшее время случится обвал акций ESG-компаний, в долгосрочной перспективе сектор имеет большой потенциал.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Goldman Saсhs составили список акций 39 компаний, которые могут стать «пузырями». В банке считают, что оценки многих компаний «чрезвычайно завышены». По версии Goldman Saсhs, среди возможно переоцененных компаний — Cloudflare, Crowdstrike, Zoom, Datalog, Palantir и ряд других.
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Рынки , Bloomberg , Lenta.ru
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