Эксперт заявил о риске обвала рубля 

Эксперты рассказали, почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет.

Прогноз по валютным курсам на март в целом позитивен для России. Однако нельзя исключать факторы риска, которые способны навредить рублю, пишет «Прайм»

Аналитики считают, что в марте рублю будут угрожать те же факторы, что в феврале. Это возможные санкции, ситуация с COVID-19 и падение цен на нефть.

Также риск для рубля несёт рост доходностей на мировом рынке облигаций. Это создает неблагоприятную экономическую конъюнктуру и заставляет инвесторов продавать акции. Так считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов

Если инвесторы начнут активно закрывать позиции на нашем рынке, то давление на рубль значительно усилится.

Эксперты также обращают внимание на саммит ЕС , который пройдет 25-26 марта. На нем запланировано специальное заседание, посвященное политике по отношению к России.

Если все ограничится только персональными санкциями, то рубль не упадёт. Однако, можно ждать и неприятных сюрпризов.

Сложности могут возникнуть в случае появления новых штаммов COVID-19 и новых локдаунов.

Есть и возможность для роста рубля. Она связана с отечественными вакцинами от COVID-19. Российские разработки позитивно влияют на экономический рост страны и стимулируют бизнес.

Эксперты говорят, что угрозы ослабления рубля до 80 за доллар сейчас нет. В марте курс будет колебаться в диапазоне 72 —75 за валюту США и 88,5-91,5 рублей за евро.