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Объем ранних торгов на Московской бирже составил 15 миллиардов рублей 

Прайм 1 час назад
Объем ранних торгов на Мосбирже составил ₽15 млрд
Фото: РИА Новости
Объем ранних торгов (с 7 утра) на валютном рынке Московской биржи, запущенных сегодня, составил порядка 15 миллиардов рублей, а первая сделка была совершена в паре "юань-рубль", рассказал на онлайн конференции "Старт ранних торгов на валютном, срочном и рынке драгметаллов Московской биржи" управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.
Московская биржа с 1 марта сдвинула на 7.00 мск начало торгов на валютном рынке, а также на рынке драгметаллов и срочном. До этого они проводились только с 10.00 до 23.50 мск. При этом, как пояснял ЦБ РФ, пока сохранится порядок определения официальных курсов иностранных валют к рублю. Сейчас регулятор устанавливает, в частности, официальный курс доллара к рублю на основе сделок, заключенных на Московской бирже в период с 10.00 до 11.30 мск.

"Утренние торги — более сложная и более новая для всех история (чем вечерние торги на рынке акций — ред.). И здесь тоже такой высокий интерес. На валютном рынке порядка 15 миллиардов (рублей — ред.) тоже наторговали, то есть цифры значительные", — сказал Марич, также отметив, что уже в первые минуты было "проторговано" 1,5 миллиарда рублей.

"При этом сделки заключались с очень разными инструментами, причем речь идет и про основные валютные пары, "доллар-рубль", "евро-рубль", но первая сделка была заключена с парой "китайский юань — рубль", и заключал ее клиент "Алор Брокера". На мой взгляд, это отражает еще одно важное направление развития рынка, в том числе ради которых мы запускали эти ранние торги. Мы считаем, что это даст дополнительный импульс развитию операций на бирже с инструментами валютных пар как раз с китайским юанем, с казахстанским тенге", — также указал он.
Член правления биржи также отметил, что ранний срочный рынок также показался интересным.

"Мы видим, что вечерние торги — это больше про Запад, сейчас мы видим все больше интереса из Азии, где он проявляется в первую очередь на срочном рынке. Мы видим много потенциальных клиентов и много новых объемов оттуда. Неслучайно в первые утренние часы на срочном рынке наторговали больше 33 миллиардов рублей — это около 6% от дневного объема торгов. Это очень много, это на самом деле больше, чем мы рассчитывали", — уточнил он.

Санкт-Петербургская биржа также с 1 марта запустила утренние торговые сессии. Объем первых ранних торгов превысил 22 миллиона долларов, сообщила торговая площадка.

"В первый день введения утренней биржевой сессии объем торгов в режиме основных торгов (Т+) в период с 7.00 до 10.00 мск превысил 22,09 миллиона долларов. Количество сделок составило 47,95 тысячи. Количество активных счетов клиентов, на которых заключались сделки со всеми ценными бумагами пятидесяти международных компаний, доступными в утреннюю торговую сессию, превысило 18,17 тысячи", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что теперь таким образом общее время биржевых торгов составит 19 часов в сутки.
Лидерами по объему утренних торгов в режиме основных торгов в первый день стали ценные бумаги Tesla, Virgin Galactic, Apple, G1 Therapeutics, Alibaba, Nvidia, Square, Class A, Pfizer, Carnival и Momo.
"В течение месяца, на ближайшем заседании комитета по развитию рынка иностранных ценных бумаг, мы рассчитываем, что участники торгов примут решение об увеличении числа доступных инвестиционных инструментов в утреннюю сессию", — добавил Сердюков.
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Рынки , Игорь Марич , Санкт-Петербургская биржа , Московская биржа , Alibaba , Apple , Pfizer , Центральный банк России
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