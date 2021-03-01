Цены на бензин в России резко пошли в рост 

Цены на бензин в России с конца декабря 2020 года постоянно росли на 5-10 копеек в неделю, однако в конце февраля резко пошли в рост. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.

По ее данным, с 24 февраля по 1 марта 2021 года бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек — до 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно. За этот же период цена АИ-98 выросла на 17 копеек и составила 55,73 рубля. Помимо бензина подорожало дизельное топливо — стоимость одного литра в среднем на заправках составляет 48,98 рубля.

Для сравнения, с 15 по 24 февраля бензин и дизель в среднем дорожали на 3-6 копеек. Как пишет агентство, цены на топливо подняли большинство московских сетей заправок, кроме «Газпром нефти» «Лукойла» и «Глобал» (работают под брендом «ЕКА»).