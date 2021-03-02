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В России взлетели цены на бензин 

Профиль и ещё 3 12 минут назад
В России взлетели цены на бензин
Фото: РИА Новости
C конца декабря 2020 года цены на бензин в России постоянно росли. Наблюдалось увеличение на 5-10 копеек в неделю, но в конце февраля топливо сильно изменило темпы роста. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.
Как пишет издание «Прайм«, в период с 24 февраля по 1 марта 2021 года бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на московских заправках на 11 копеек. Теперь их стоимость в среднем составляет 44,66 рубля и 49,25 рубля за литр соответственно. За это же время цена АИ-98 выросла на целых 17 копеек и составила 55,73 рубля. Дорожает и дизель — стоимость одного литра в среднем на заправках поднялась до 48,98 рубля. Для сравнения, в период с 15 по 24 февраля все виды автомобильного топлива в среднем дорожали на 3-6 копеек.
Ранее эксперты объяснили, почему бензин в России может только дорожать. При этом вице-премьер Александр Новак обещал не допустить скачка розничных цен..
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