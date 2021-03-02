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Цены на нефть снижаются в ожидании заседания ОПЕК+ 

Прайм и ещё 1 27 минут назад
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 за баррель
Фото: РИА Новости
Цены на нефть во вторник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что альянс на фоне улучшения ситуации с коронавирусом может ослабить ограничения по добыче.
По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,1% — до 62,99 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,19%, до 59,92 доллара за баррель.
Трейдеры с некоторыми опасениями ожидают встреч ОПЕК+ 3-4 марта. Инвесторы "немного не уверены, продолжит ли ОПЕК оказывать ту поддержку, которую они оказывали в течение последних нескольких месяцев сокращением предложения", сказал агентству Блумберг аналитик ANZ Дэниэл Хайнс (Daniel Hynes).
Если увеличение добычи будет сильнее, чем ожидает рынок, это может усложнить ситуацию в краткосрочной перспективе, т.к. спрос "все еще демонстрирует признаки нестабильности", добавил эксперт.
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Рынки , Цена на нефть , ОПЕК , Bloomberg
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