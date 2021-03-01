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Польский журналист признал провал в борьбе против «Северного потока — 2» 

News.ru 44 минуты назад
Власти Польши проиграли в битве против газопровода «Северный поток — 2», так как другие европейские страны дали согласие на строительство. Об этом заявил журналист польского еженедельника Myśl Polska Станислав Левицкий.
Президент США Джо Байден «сдался», поэтому расширения санкций против газопровода ожидать не стоит. Поэтому, по мнению Левицкого, «Северный поток — 2» будет достроен и запущен.

Если так и произойдёт, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побеждённой, — пишет журналист.

Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер рассказал, при каких условиях возможно завершить строительство «Северного потока — 2». Он напомнил, что США и некоторые страны Евросоюза оказывают серьёзное давление на Германию, чтобы воспрепятствовать реализации проекта.
ФРГ призвали усилить давление на "Газпром" из-за "Севпотока — 2"
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Ранее NEWS.ru писал, что проект «Северный поток — 2» является для немцев способом выживания, поэтому США не следует надеяться, что Германия от него откажется. Такое мнение озвучил обозреватель американского издания Foreign Policy Джереми Стерн.
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Рынки , Видео , Вольфганг Ишингер , Джозеф Байден , Газпром , ЕС , Foreign Policy
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