Война за «Северный поток — 2» близится к завершению, Польша выйдет из нее проигравшей. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.

Польские СМИ согласны с мнением своих коллег из США о том, что президент Джо Байден «сдался» в войне против газопровода «Северный поток — 2» и больше не будет продлевать санкции против компаний, участвующих в реализации проекта.

Портал Eurointelligence, посвященный экономической разведке, считает, что администрация США проиграла Германии, а это значит, что газопровод скорее всего будет достроен и введен в эксплуатацию.

Ранее в противовес властям ФРГ выступал президент Дональд Трамп , но с окончанием его полномочий трубопроводу больше ничего не грозит.

«По оценкам украинской разведки, завершение строительства «Северного потока — 2» состоится до 12 июня этого года. Если это произойдет, можно сделать вывод, что Польша, которая вела войну с российским газом последние двадцать лет, может считать себя побежденной», — говорится в статье.

Отмечается, что ввод «Северного потока — 2» снизит политическое значение и престиж Польши на международной арене, поскольку Варшава исторически «выступала адвокатом Украины» в Европе, но не смогла защитить ее интересы.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.