Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.30
89.32
89.45
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
63.62
–0.19 Золото
1723.00
–0.00 РТС
1411.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.2046
–0.0066
16.02
1.2112
25.02
17.02

Польские СМИ: Байден сдался в войне против «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 18 минут назад
Война за «Северный поток — 2» близится к завершению, Польша выйдет из нее проигравшей. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.
Польские СМИ согласны с мнением своих коллег из США о том, что президент Джо Байден «сдался» в войне против газопровода «Северный поток — 2» и больше не будет продлевать санкции против компаний, участвующих в реализации проекта.
Портал Eurointelligence, посвященный экономической разведке, считает, что администрация США проиграла Германии, а это значит, что газопровод скорее всего будет достроен и введен в эксплуатацию.
ФРГ призвали усилить давление на "Газпром" из-за "Севпотока — 2"
Ранее в противовес властям ФРГ выступал президент Дональд Трамп, но с окончанием его полномочий трубопроводу больше ничего не грозит.

«По оценкам украинской разведки, завершение строительства «Северного потока — 2» состоится до 12 июня этого года. Если это произойдет, можно сделать вывод, что Польша, которая вела войну с российским газом последние двадцать лет, может считать себя побежденной», — говорится в статье.

Отмечается, что ввод «Северного потока — 2» снизит политическое значение и престиж Польши на международной арене, поскольку Варшава исторически «выступала адвокатом Украины» в Европе, но не смогла защитить ее интересы.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы.
Комментарии 9
Рынки , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Газпром , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение