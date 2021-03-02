Нефть подешевела из-за ожидаемого увеличения добычи 

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись снижением. Позже на этой неделе должно пройти заседание альянса ОПЕК+, и ожидается, что будет принято решение несколько смягчить ограничения на производство нефти.

Цены перешли от роста к снижению после публикации заявления представителя Белого дома о том, что США оставляют за собой право, если потребуется, ввести санкции против саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана, отмечает стратег-аналитик Blue Line Futures Филип Стрейбл.

“Это добавило напряженности отношениям между США и Саудовской Аравией перед ключевым решением ОПЕК, — говорит Стрейбл. — Саудовская Аравия может ответить (на действия США) увеличением добычи, что негативно скажется на американских производителях нефти".

В докладе американских спецслужб, опубликованном администрацией Байдена в пятницу, предполагается, что кронпринц одобрил операцию по убийству или захвату проживавшего в США журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле. В связи с этим убийством США ввели санкции против саудовского подразделения быстрого реагирования, известного как "Отряд тигров", а также бывшего заместителя главы саудовской разведки. Кронпринц в санкционный список не попал.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн , считает, что ответ Саудовской Аравии, скорее, будет иметь целью "прижать экономику Байдена ", ограничивая добычу нефти и способствуя таким образом ее подорожанию, на что американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, могут оказаться неспособны быстро отреагировать.

Санкции против саудовского кронпринца спровоцируют рост цен на нефть, а не падение, говорит Флинн. Снижение цен в понедельник он объясняет обеспокоенностью инвесторов тем, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти на фоне начинающегося восстановления спроса на нее со стороны Китая.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись снижением на 86 центов, или 1,4%, по 60,64 доллара за баррель. Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe потеряли в цене 73 цента, или 1,1%, снизившись до 63,69 доллара за баррель.

Ранее цены на нефть росли на ожиданиях увеличения спроса на фоне вакцинации от коронавируса и принятия налогово-бюджетных стимулирующих мер.

В субботу Палата представителей США дала утвердила пакет мер помощи экономики, предложенный администрацией Джо Байдена. Стоимость этого пакета составляет 1,9 трлн долларов. Теперь законопроект передан в Сенат, где могут возникнуть сложности, поскольку голоса разделены ровно 50 на 50. Впрочем, решающим может стать голос вице-президента Камалы Харрис, которая также по должности является членом (и председателем) Сената.

В то же время меры ОПЕК+ по ограничению предложения позволили сохранить баланс на рынке нефти, чему также поспособствовало решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу в феврале и марте в объеме 1 млн баррелей в день, отмечают аналитики.

Учитывая рост цен на нефть, внутри ОПЕК+ могут возникнуть стремления к ослаблению мер, подчеркивает Уоррен Паттерсон, старший стратег-аналитик по рынку сырьевых товаров в ING. "Хотя на рынке ожидают увеличения добычи ОПЕК+ с апреля, неизвестно, как сильно альянс нарастит производство нефти", — говорит эксперт.

"Очень вероятно, что Саудовская Аравия нарастит добычу на 1 млн баррелей в день после добровольного сокращения производства в том же объеме в феврале и марте. Что касается мер ОПЕК+, по условиям сделки объем нефтедобычи альянса каждый месяц может быть увеличен на 500 000 баррелей в день, — отмечает Паттерсон. — Тем не менее ОПЕК+ в 1-м квартале 2021 года не наращивала производство нефти в таких объемах, и поэтому некоторые страны могут выступать за ослабление мер более чем на 500 000 баррелей в день с апреля".

Между тем апрельские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 0,4% до 1,9429 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо — на 1,3% до 1,8192 доллара за галлон.

Апрельские фьючерсы на природный газ подорожали на 0,2% до 2,777 доллара за млн БТЕ.