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Названы главные риски для рубля этой весной 

Российская Газета 42 минуты назад
Названы главные риски для рубля этой весной
Фото: ТАСС
Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
— Рубль за февраль сумел, хоть и незначительно, укрепиться к доллару на 1,5%, а к евро — почти на 2%. Повышение конъюнктуры нефтяных цен из-за аномальных холодов, сезонно сильные показатели счета текущих операций РФ в феврале-апреле, сдержанный характер санкционных вызовов в целом позволяют российской валюте удерживать свои позиции. При этом рублю трудно противостоять волнам общерыночного бегства из рисковых активов, как например, это произошло под занавес февраля, когда распродажи рисковых активов прокатились на волне опасений скачка инфляции и взлета доходностей гособлигаций в США. Непросто даются российской валюте и периодические возмущения геополитического фона.
В ближайшие месяцы "настроение" рубля продолжит зависеть от изменения глобальных риск-аппетитов, геополитических аспектов, ценовой конъюнктуры энергоносителей, спроса на рублевый долг. Реакция рынка ОФЗ на планы Банка России завершить цикл снижения ключевой ставки, по нашим оценкам, в целом уже реализовалась в динамике спроса и в ближайшее время при сохранении геополитических факторов давления в сдержанном формате можно ожидать стабилизации и восстановления спроса на рублевые гособлигации.
Наименее предсказуемым риском для рублевых активов весной представляется геополитический фактор. Первые сигналы со стороны нового президента США Джо Байдена и его команды показали, что ожидать смягчения позиций по сложным моментам взаимоотношений с Россией на данный момент не приходится. Активизировалась в начале года санкционная риторика и в Европе. В то же время пока нет оснований ожидать резкого усиления геополитического давления. Пока санкционные меры носят персональный характер, общее влияние на рублевый курс данной проблематики останется сдержанным.
Общерыночные риски в ближайшей перспективе останутся главным образом связаны с вирусной проблематикой, она останется одной из определяющих для настроений и уровня аппетита инвесторов к покупке рисковых активов. В последние дни февраля графики ВОЗ и Johns Hopkins University, отражающие динамику числа заболевших COVID-19 в мире, развернулись вверх, об угрозе третьей волны эпидемии заговорили в Европе, в частности на фоне распространения новых штаммов вируса.
В случае если ситуация с пандемией будет развиваться по негативному сценарию, рубль как развивающаяся валюта не сможет остаться в стороне от общего бегства из рисковых активов. Важное значение будет при этом иметь скорость процесса массовой вакцинации, а также эффективность имеющихся вакцин против разных мутаций вируса.
Между тем, ценообразование нефти вряд ли сформирует риски для рубля этой весной, хотя, по нашим оценкам, конъюнктура нефтяных цен в ближайший месяц может отступить к уровням 58-61 доллар за баррель. В текущий момент котировки видятся перегретыми. С одной стороны, мы видим угрозу более медленного восстановления спроса из-за сохраняющегося вирусного давления. Потенциальные риски для рыночного баланса в этом году также представляют собой наращивание буровой активности в США, а также возможное возвращение на мировой рынок порядка 2,5 млн баррелей в сутки иранской нефти в случае отмены американских санкций. С другой стороны, политика ОПЕК+ продолжит оказывать стабилизирующее влияние на рынок и вряд ли позволит существенно просесть ценовой конъюнктуре.
Полагаем, что по совокупности всех факторов в весенней перспективе курс рубля к доллару может колебаться в диапазоне 72,5-76,5, к евро — 88-92.
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Рынки , Александр Бахтин , Джозеф Байден , ВОЗ , Центральный банк России , "Российская газета"
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