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Фондовые биржи Азии в основном снижаются после роста ранее 

Прайм 31 минуту назад
Фондовые биржи Азии снизились после роста ранее
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются после уверенного роста понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3516,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2337,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 29258,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 6780,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 29465,47 пункта.
Южнокорейский KOSPI тем временем рос на 1,56% — до 3059,89 пункта. Корейская биржа показывает уверенный рост после выходного дня в понедельник. Инвесторы восстанавливают потери после распродаж пятницы, когда индекс KOSPI потерял 2,8%
На остальных биржах Азии инвесторы во вторник фиксируют прибыль после активных покупок понедельника.
В последнее время на рынках преобладают оптимистичные настроения в надежде на скорое восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Развертывание вакцинации во всем мире, снижение уровня заболеваемости, поддержка правительств и центральных банков и ослабление изоляции усилили эти ожидания.
Вместе с тем аналитики, которых цитирует агентство Франс Пресс, отмечают, что фиксация прибыли сейчас часто присутствует на рынках, "поскольку инвесторы считают, что некоторые достижения зашли слишком далеко".
Теперь внимание рынков приковано к США, где сенат должен обсудить пакет мер по стимулированию экономики. В субботу пакет был принят палатой представителей конгресса.
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Рынки , France-Presse
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