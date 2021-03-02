Фондовые биржи Азии снизились после роста ранее

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются после уверенного роста понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3516,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2337,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 29258,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 6780,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 29465,47 пункта.

Южнокорейский KOSPI тем временем рос на 1,56% — до 3059,89 пункта. Корейская биржа показывает уверенный рост после выходного дня в понедельник. Инвесторы восстанавливают потери после распродаж пятницы, когда индекс KOSPI потерял 2,8%

На остальных биржах Азии инвесторы во вторник фиксируют прибыль после активных покупок понедельника.

В последнее время на рынках преобладают оптимистичные настроения в надежде на скорое восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Развертывание вакцинации во всем мире, снижение уровня заболеваемости, поддержка правительств и центральных банков и ослабление изоляции усилили эти ожидания.

Вместе с тем аналитики, которых цитирует агентство Франс Пресс, отмечают, что фиксация прибыли сейчас часто присутствует на рынках, "поскольку инвесторы считают, что некоторые достижения зашли слишком далеко".

Теперь внимание рынков приковано к США, где сенат должен обсудить пакет мер по стимулированию экономики. В субботу пакет был принят палатой представителей конгресса.