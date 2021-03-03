Биржи АТР выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на оптимизме вокруг восстановления экономик региона после выхода важной макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,33% — до 3555,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2350,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,69%, до 29587,74 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77% — до 3067,77 пункта. австралийский S&P/ASX 200 — на 0,8%, до 6816,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,23%, до 29475,76 пункта.

Азиатские рынки в среду демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с оптимизмом смотрят на будущее мировой экономики, ожидая, что меры стимулирования в США дадут толчок к ее восстановлению. В субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден

Участники торгов также обратили внимание на статистику по КНР. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI Китая, по данным делового издания Caixin совместно с исследовательской организацией Markit, в феврале снизился до 51,7 пункта с январских 52,2 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также снизился — до 51,5 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Тем не менее, оба показателя остаются выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности в стране.

Тем временем PMI в сфере услуг Японии в феврале вырос до 46,3 пункта с 46,1 пункта месяцем ранее.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на макростатистику из Австралии, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале снизился на 1,1% в годовом выражении, а в квартальном выражении — вырос на 3,1%. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидающих снижения на 1,8% и роста на 2,5% соответственно.