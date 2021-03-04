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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 4 марта 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Курс доллара опустился до 73,84 рубля
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 4 марта, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 13 копеек — до 73,84 рубля.
Курс евро снизился на 24 копейки и составил 89,03 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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