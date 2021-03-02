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Курс доллара упал ниже 74 рублей 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Курс доллара и евро снизился по отношению к рублю на валютной бирже, сообщают «Ведомости». Американская валюта стоит меньше 74 рублей, евро меньше 89 рублей.
По состоянию на середину дня 2 марта аналитики зафиксировали снижение курса доллара на 0,38% до 73,74 рубля, евро — на 0,51% до 88,84 рубля.
Укрепление рубля эксперты начали фиксировать накануне, когда утром курс доллара опустился до отметки 73,98 рубля, евро — до 89 рублей. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, комментируя "Свободной прессе" ситуацию на валютной бирже, назвал сложившееся положение дел «позитивным стартом первого месяца весны».
Он подчеркнул, что рубль и нефть дорожают в соответствии с обстановкой в сегменте рисковых активов.
Коган объяснил подорожание рубля давлением на доллар, создавшимся после одобрения пакета фискальных мер в США объёмом в 1,9 трлн долларов. Российская национальная валюта, по его мнению, будет крепнуть осторожно в преддверии ключевого заседания ОПЕК+, назначенного на 4 марта.

«Если прозвучат намеки на более агрессивное увеличение добычи в сравнении с нынешними ожиданиями участников рынка, российская валюта понесёт потери», — отметил эксперт.

Ранее, как сообщал «Рамблер», российский экономист Михаил Хазин заявил, что избежать обвала финансовых рынков не удастся. По прогнозам эксперта, решающих событий стоит ждать в 2021 году. Эксперт отметил, что нынешняя мировая финансовая система может просто не выдержать проблем, которые на нее обрушились: сокращения числа инструментов, которые способны генерировать доход, и резкого роста рисков. При этом он подчеркнул, что «всегда будут компании, у которых все хорошо», в том числе и тесно связанные с властями.
Комментарии 1
Рынки , Видео , Михаил Хазин , Михаил Коган , Ведомости
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