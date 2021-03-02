Курс доллара упал ниже 74 рублей 

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Курс доллара и евро снизился по отношению к рублю на валютной бирже, сообщают «Ведомости». Американская валюта стоит меньше 74 рублей, евро меньше 89 рублей.

По состоянию на середину дня 2 марта аналитики зафиксировали снижение курса доллара на 0,38% до 73,74 рубля, евро — на 0,51% до 88,84 рубля.

Укрепление рубля эксперты начали фиксировать накануне, когда утром курс доллара опустился до отметки 73,98 рубля, евро — до 89 рублей. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган комментируя "Свободной прессе" ситуацию на валютной бирже, назвал сложившееся положение дел «позитивным стартом первого месяца весны».

Он подчеркнул, что рубль и нефть дорожают в соответствии с обстановкой в сегменте рисковых активов.

Коган объяснил подорожание рубля давлением на доллар, создавшимся после одобрения пакета фискальных мер в США объёмом в 1,9 трлн долларов. Российская национальная валюта, по его мнению, будет крепнуть осторожно в преддверии ключевого заседания ОПЕК+, назначенного на 4 марта.

«Если прозвучат намеки на более агрессивное увеличение добычи в сравнении с нынешними ожиданиями участников рынка, российская валюта понесёт потери», — отметил эксперт.