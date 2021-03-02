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Курс рубля перешел к росту 

Прайм 43 минуты назад
Рубль перешел к росту после утреннего снижения
Фото: ТАСС
Рубль днем перешел к росту против доллара и евро, компенсировав негативную утреннюю динамику.
Ожидания мягкости позиции США из-за ситуации вокруг Алексея Навального, которые исчерпаются персональными санкциями, способствовали развороту курса рубля вверх против основных резервных валют после утренней слабости.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.54 мск снижается на 54 копейки, до 73,63 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 88,59 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВВЕРХ НА САНКЦИЯХ

Российская валюта во вторник днем возобновила рост против доллара и евро, хотя с утра преобладали негативные настроения среди рублевых "быков". При этом разворот прошел достаточно резко — в течение получаса курсы основных резервных валют растеряли до 1 рубля.
Как сообщило ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального.
Позитивному развороту рубля способствовали слухи в СМИ, что американские рестрикции будут весьма похожи на недавние европейские, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Говорится о списке из десяти чиновников и не более того. Соответственно, внешнеполитическая премия в рубле может начать сокращаться более заметными темпами", — поясняет он.
Кроме того, стоимость барреля нефти сорта Brent пытается нащупать дно коррекции и прибавляет сейчас 0,1%, достигая 63,7 доллара. Внимание рынков сосредоточено вокруг грядущих заседаний ОПЕК+. В среду, 3 марта, пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на следующий день, 4 марта, запланировано заседание представителей всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе соглашения.
В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Тезис о "координации с ЕС" американских санкций говорит о том, что вряд ли речь идет о секторальных экономических санкциях, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест". "Поэтому больших угроз рублю со стороны сохраняющейся санкционной темы мы не видим", — добавляет он.
По сути, единственным препятствием для более значимого укрепления российской валюты остаётся отсутствие реальной доходности в долговых госбумагах, считает Кочетков. "Однако по данному вопросу на рынке усиливаются ожидания, что ЦБ РФ может начать "нормализовывать" денежную политику ранее заявленных сроков, то есть уже на весенних заседаниях", — добавляет он.
Рубль вошел в март, обладая несколькими вводными курсообразования, оценивает Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций". При этом общемировой истерии по поводу инфляционных угроз будет противостоять новый фискальный пакет президента США Джо Байдена почти на 2 триллиона долларов, полагает он.

"Сдерживать агрессию продавцов рубля позволит восстановление платежного баланса страны, налоговый фактор и график платежей по госдолгу. ЦБ дал сигнал об отсутствии дезинфляционных факторов, что играет на руку рублю: пауза в смягчении денежно-кредитной политики — залог укрепления нацвалюты государства. В итоге ожидания на начало месяца сводятся к сохранению неприступной верхней границы 76 рублей за доллар и 92 рубля за евро, при этом есть вероятность движения курса в сторону 72,5 рубля за доллар", — заключил эксперт.

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Комментарии
Рынки , Алексей Навальный , Андрей Кочетков , Джозеф Байден , Дмитрий Полевой , Владимир Путин , ЕС , Открытие Брокер , Московская биржа , Центральный банк России , Bloomberg
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