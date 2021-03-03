Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+

Рост мировых цен на нефть заметно ускорился и уже превысил 5% на сообщениях о том, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.03 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,06% — до 67,31 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,08%, до 64,34 доллара за баррель. Ранее в четверг рост цен не превышал 2%.

Он существенно ускорился после сообщений о решении ОПЕК+. В частности, агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что по итогам заседания альянс решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки. При этом, по данным агентства, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.