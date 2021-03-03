В Тбилиси началась новая акция протеста 

Жители Грузии, недовольные срывом начала вакцинации от COVID-19, вышли на акцию протеста к зданию правительства страны в Тбилиси. Об этом 3 марта сообщает агентство «Новости-Грузия». \

По данным журналистов, активисты пришли с плакатами: «Где же вакцина?», «Вакцина в 108 странах, в Грузии — 0» и другими. По мнению протестующих, вакцинация в Грузии не началась якобы из-за бездействия членов правительства Грузии и грузинских дипломатов. Участники акции также назвали «стратегической ошибкой» решение властей довериться платформе COVAX.

«Мы требуем, чтобы в Грузию привезли вакцину высокого класса и как можно быстрее, и чтобы прекратили разворовывать наши деньги. Вакцина уже есть в Камбодже, Нигерии, Зимбабве, а в Грузии ее нет», —заявил участвующий в акции директор Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе.

Сообщается, что протестующие также высказались против ввоза в страну вакцины, произведенной в Китае, так как считают, что она якобы является некачественной.