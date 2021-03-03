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Доллар может подешеветь до 65 рублей 

Артём Кульша 1 час назад
В 2021 году доллар может подешеветь до 65-67 рублей. Об этом руководитель компании «Альпари» Александр Разуваев заявил «Федеральному агентству новостей».
Он назвал главным фактором для российской валюты и рынка акций ситуацию на рынке нефти и спрогнозировал, что в течение ближайших нескольких лет цены на нефть могут вырасти до 100 и более долларов за баррель.
Эксперт высказал мнение, что в настоящее время из-за санкций российский рынок акций недооценен на 50-100% по отношению рыночной капитализации к ВВП. При этом он призвал не переоценивать политику как фактор, потому что рынки уже привыкли к новой холодной войне и осознали, что санкции не разрушат российскую экономику.
Разуваев прогнозирует, что в течение 2021-го доллар подешевеет до 65-67 рублей за доллар, в результате чего капитализация российского рынка акций станет соответствовать размеру ВВП.
В январе, как сообщал «Рамблер», в банках Citigroup и Morgan Stanley Asia спрогнозировали, что в результате масштабных вливаний ликвидности в экономику США в текущем году доллар может подешеветь примерно на 20%, а финансист Джеймс Рикардс — что на 50%.
Комментарии 5
Рынки , Видео , Александр Разуваев , Морган Стэнли Банк , РИА ФАН
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