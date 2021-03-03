В 2021 году доллар может подешеветь до 65-67 рублей. Об этом руководитель компании «Альпари» Александр Разуваев заявил «Федеральному агентству новостей».

Он назвал главным фактором для российской валюты и рынка акций ситуацию на рынке нефти и спрогнозировал, что в течение ближайших нескольких лет цены на нефть могут вырасти до 100 и более долларов за баррель.

Эксперт высказал мнение, что в настоящее время из-за санкций российский рынок акций недооценен на 50-100% по отношению рыночной капитализации к ВВП. При этом он призвал не переоценивать политику как фактор, потому что рынки уже привыкли к новой холодной войне и осознали, что санкции не разрушат российскую экономику.

Разуваев прогнозирует, что в течение 2021-го доллар подешевеет до 65-67 рублей за доллар, в результате чего капитализация российского рынка акций станет соответствовать размеру ВВП.