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Экономист предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Экономист предрек снижение курса доллара до 65 рублей в этом году
Фото: Вечерняя Москва
Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, что 2021 год должен стать хорошим для развития фондовых рынков, в том числе для российского «сбыта акций». Об этом он рассказал ФАН.
По информации столичной биржи, курс доллара, по состоянию на 11:00 3 марта, составил 73,46 рубля, а евро — 88,84 рубля.
Как отметил Александр Разуваев, современный внешний фон к открытию российского рынка акций позитивен. Так, фьючерсы на американский индекс S&P 500 увеличиваются на 0,5 процента. Наблюдаются покупки и на торгах в Азии. Нефть марки Brent подорожала на 0,67 процента и находится возле отметки 63,12 доллара за баррель.
— Черное золото вообще стало главным фактором и для рубля, и для акций. Нефть — это торговый и платежный баланс. От цен на нее зависит оценка российского рынка акций, так как в конечном счете это денежные потоки компаний и доходность российских евробондов, которая определяет ставку дисконтирования в финансовых моделях, — подчеркнул Александр Разуваев.
По его словам, драйверами роста российских акций являются восстановление после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру. По его мнению цены на данную «валюту» могут вырасти до 100 долларов за баррель или превысить эту отметку в ближайшие несколько лет. Он также обратил внимание на то, что не стоит переоценивать политику в этом вопросе.
— Рынки постепенно привыкли к новой холодной войне. Ясно, что санкции не разрушат экономику России. Сейчас просто инвесторы требуют более высокую доходность. Считается нормальным, что на российском рынке акций дивидендная доходность составляет четыре–шесть процентов, однако есть бумаги с доходностью 10–13 процентов. И это происходит на фоне нулевых ставок в США и отрицательных в Европе, — добавил эксперт.
Он также отметил, что началась покупка дивидендных историй. Однако зарубежным компаниям для приобретения акций российских партнеров на Московской бирже нужно сначала купить рубль. Поэтому экономист предположил, что в этом году курс доллара может упасть до 65–67 рублей.
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Рынки , Александр Разуваев , Московская биржа
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