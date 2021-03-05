Весной рубль ждет укрепление: Определены границы роста 

В весенние месяцы 2021 года вероятно плавное укрепление российской валюты. Специально для "Российской газеты" Александр Разуваев , руководитель ИАЦ "Альпари", назвал главные причины этому и определил коридор движения нацвалюты:

— Цены на черное золото, скорее всего, останутся в коридоре 60-70 долларов за баррель. Если марка Brent и превысит 70 долларов, то достаточно быстро вернется в обозначенный коридор.

На рынке нефти в этом году отмечается устойчивый дефицит, вызванный масштабными ограничениями со стороны ОПЕК+ и спадом активности по бурению новых скважин в США. Уже очевидно, что с окончанием марта дополнительные ограничения в ОПЕК+ продлятся до мая. То есть, если добыча нефти в странах альянса увеличится по меньшей мере на 1,5 миллиона баррелей в сутки, то произойдет это не раньше 1 мая.

Вчера вечером рост мировых цен на нефть заметно ускорился и превысил 5 процентов на сообщениях, что ОПЕК+ решил не наращивать добычу нефти в апреле. Подъем цен на нефть является позитивным фактором для всех ключевых сырьевых валют, включая российский рубль, норвежскую корну и канадский доллар. Если комфортная конъюнктура для сырьевых рынков сохранится в 2021 году, то мы вполне можем увидеть 65-67 рублей за доллар (показатели конца февраля 2020 года).

Однако даже после вероятного увеличения квот в мае на 1,5 миллиона баррелей в сутки нечего страшного уже не случится. Более того, на фоне вакцинации в крупнейших экономиках мобильность населения возрастет. И через пару лет мы легко увидим 100 долларов за баррель.

Рынок считает, что Банк России начнет повышать ключевую ставку только в конце года. Сейчас она составляет 4,25 процента. Однако ускорение инфляции может заставить ЦБ сделать это раньше. Ожидания повышения ключевой ставки станут положительным фактором для рубля.

В пользу российской валюты будут и преддивидендные покупки российских акций со стороны международных инвестиционных фондов на Московской бирже . Ведь чтобы купить акции, надо сначала купить рубль. Дивидендная доходность российских акций в 4-6 процентов — это обычная история. При этом есть бумаги, которые дают 10-13 процентов. Это очень неплохо на фоне отрицательных ставок в Европе и нулевых в США.

По отношению рыночной капитализации к ВВП российский рынок акций выглядит недооцененным на 50-100 процентов. Так что 2021 год должен быть хорошим для развивающихся фондовых рынков, в том числе и для российского рынка акций.

Внешние рынки будут говорить в пользу валют emerging markets (развивающихся рынков). Драйверами роста интереса к риску являются восстановление роста после пандемии, окончание торговых войн, ультрамягкая денежная политика центральных банков и триллионные вливания в экономику, в том числе в инфраструктуру.

Минфин России в рамках бюджетного правила будет скупать валюту. Это окажет ограниченно негативное влияние на курс рубля. Вопрос целесообразности исполнения бюджетного правила при международных резервах под 600 миллиардов долларов остается открытым. Деньги можно было бы пустить на индексацию пенсий и прочие социальные выплаты.

Тем более, Россия сегодня усиливает социальный вектор экономической политики в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Одновременно это поддержало бы спрос и ускорило выход экономики из рецессии. По нашей оценке, на докризисный уровень экономика России выйдет в конце 2021 года.

Мы не думаем, что Запад введет санкции против ОФЗ или что-то аналогичное. Однако риск санкций будет негативно влиять на курс рубля.

Наш прогноз на весну по доллару — 71-75 рублей, по евро — 87-91 рубль. Умеренное укрепление рубля вдохновит россиян, которые в этом году соберутся на отдых за границу на фоне снятия ограничений, связанных с пандемией.