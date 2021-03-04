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Инфляция и глобализация: почему дорожает еда и что с этим делать? 

Профиль 1 час назад
Инфляция и глобализация: почему дорожает еда и что с этим делать?
Фото: profile.ru
Подорожание продуктов питания стало одним из самых острых и тревожных трендов начала 2021 года. В феврале ООН зафиксировала шестилетний максимум цен на еду, при этом ежемесячный рост стоимости зерновых достиг 7,1%. По большинству товарных позиций Россия полностью обеспечивает себя продовольствием, но цены растут и в наших магазинах. Почему это происходит — у экспертов есть сразу несколько объяснений.
Больше всего, по данным Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в мире дорожают зерновые, растительные масла и сахар. Масла на рынке стало меньше из-за погодного фактора, в ценах на сахар отразилась засуха в Южной Америке, а на стоимость зерна повлиял неурожай во многих странах мира. Погода, разумеется, не единственная причина повышения цен, но она хорошо показывает, насколько взаимосвязаны в современном мире различные региональные факторы.
Голод не грозит
На любые негативные новости, связанные с продовольствием, жители России традиционно реагируют с тревогой — сказывается исторический бэкграунд голодных 90-х. Однако в наше время подобные опасения полностью лишены оснований — отечественное сельское хозяйство переживает расцвет, а Россия прочно прописалась в списке экспортеров провизии.
По данным Росстата, прошлогодний урожай зерна составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы — 85,896 млн тонн. Это второй по объему урожай в истории страны, уступающий только цифрам 2017 года. Продажи российского зерна на внешнем рынке по итогам 2020 года превысили 57 млн тонн.) Наряду с зерном хорошим спросом пользуется российский экспорт мяса, молочной продукции, жиров и сахара.
Все вышеперечисленные результаты получены в условиях пандемии коронавируса и неблагоприятной климатической обстановки. Напомним, что больше половины территории страны находится в зоне рискованного земледелия. И тем не менее, как констатировал еще в прошлом году президент Владимир Путин, Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки и по ряду позиций входит в число ведущих экспортеров.
Но за ростом цен необходимо внимательно следить. Экономическое ведомство должно своевременно анализировать ситуацию и принимать необходимые упреждающие меры. Если разбираться глубже, повышение цен на продукты в такой ситуации эксперты объясняют несколькими различными факторами.
Рост спроса, инфляция, импортозамещение
— Цены на отдельные продукты питания в 2020 году и в начале 2021 года выросли, продовольственная инфляция по итогам 2020 в России составила 3,9%, а в январе 7%, -говорит заместитель начальника Департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центр экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. — Рост цен определялся разными причинами для разной продукции: растительное масло и продукция переработки зерна дорожали из-за резкого увеличения в 2020 году цен на мировом рынке, вызванного в основном закупочной политикой стран-импортеров, возвращение цен на сахар к уровням 2017-2018 годов после резкого их обвала в 2019 году стало закономерным следствием снижения валового сбора сахарной свеклы в России. Если говорить о подорожании фруктов и овощей в зимний сезон — эта динамика практически полностью обусловлена девальвацией курса рубля.
— Нужно сказать, что рост цен на продукты был бы существенно больше, если бы на протяжении последних лет не были достигнуты существенные успехи в области импортозамещения, — уверен генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Накладываются и другие факторы, влияющие на себестоимость продукции: выросли цены на полимеры — растут траты и на упаковку, подорожал бензин — увеличилась стоимость логистики. К этому добавляются тарифы на электроэнергию, торговые наценки сетей и множество других факторов, которые и формируют конечную стоимость продукта для потребителя.
Практически ни один из перечисленных экспертами факторов не входит в зону ответственности Минсельхоза. С него нужно спрашивать по поводу эффективности мер господдержки аграриев, роста объемов продукции и прочих результатов, связанных непосредственно с производством продуктов питания. А вот валютные курсы, девальвация рубля и внутренние цены на топливо находятся в компетенции совсем других министерств — от Минфина до того же Минэкономразвития. Как они отреагируют на рост продовольственных цен, мы, вероятно, скоро увидим.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
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Комментарии
Рынки , Обвал рубля , Дмитрий Орлов , Дарья Снитко , Владимир Путин , Газпромбанк , ООН , Минэкономразвития , Минфин , Минсельхоз
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