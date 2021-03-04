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​Фондовые торги в РФ открылись в «красной зоне» 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в России открылись в «красной зоне»
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,38% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 402,94 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,17% и равнялся 1 451,21 пункта.
Настроения на мировых рынках к концу недели начали ухудшаться, отмечает главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.

«Позитивный настрой на мировых рынках к концу среды сменился коррекционным: несмотря на сохранение спроса на нефтегазовый и финансовый сектора, американский фондовый рынок вновь накрыла волна фиксации прибыли в перегретых секторах, в первую очередь hi-tech, способствуя снижению интереса и к другим рискованным активам», — комментирует эксперт.

Причем в случае дальнейшего ухудшение внешнего фона аналитик не исключает теста индексом Мосбиржи нижней границы зоны 3 400—3 450 пунктов.
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Рынки , Евгений Локтюхов , Московская биржа
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